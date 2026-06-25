Yabancı turist sayısı geriledi: Milyonlarca ziyaretçi kaybı dikkat çekti

Türkiye’nin övünç kaynağı olarak gösterilen turizmde tablo bu kez yüzleri güldürmedi. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2026’nın ilk beş ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,56 geriledi. Mayıs ayında ise düşüş daha da belirginleşti; yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 3,58 azalarak 4 milyon 856 bin 862 kişide kaldı.

SEZON BAŞLARKEN DÜŞÜŞ GELDİ

Mayıs ayında Türkiye’ye en fazla yabancı turist 1 milyon 619 bin kişiyle Antalya’dan giriş yaptı. Antalya’yı 1 milyon 616 bin kişiyle İstanbul izledi. Muğla, Edirne ve İzmir ise ilk beş sırada yer aldı. Ancak en çok turist ağırlayan kentlerdeki yoğunluk bile toplam ziyaretçi sayısındaki düşüşü telafi etmeye yetmedi.

BEŞ AYDA 15,2 MİLYON ZİYARETÇİ

Ocak-mayıs döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 15 milyon 226 bin 624 olarak gerçekleşti. İstanbul yaklaşık 7 milyon ziyaretçiyle ilk sırada yer alırken, Antalya, Edirne, Muğla ve Artvin onu takip etti.

YABANCI TURİST NEDEN TÜRKİYE’Yİ TERCİH ETMİYOR?

Cumhuriyet’e konuşan Sektör temsilcisi Cem Polatoğlu; “yabancı turist için tek bir neden yok. Örneğin havalimanından inen bir turist ilk önce ülkenin yüzü taksici ile muhattap oluyor. Son yıllarda bazı taksicilerin turistleri dolandırması ya da fiziksel şiddet uygulaması nedeni ile karne notumuz kötü. Yabamcı misafirler taksicilerin yaptıklarını sosyal medyada anlatıyor dolayısıyla turistler de korkuyor ve ülkeyi tercih etmiyor” dedi.

BİR DİĞER NEDEN FIRSATÇI RESTORANLAR

Yeme içme mekanlarının da turistlere yüksek maliyet çıkartması ve fırsatçılık yapmalarının da turist kaybetmeye neden olduğunu belirten Polatoğlu, “İstanbul, Bodrum ya da sıradan bir kasaba farketmiyor. Fırsatçılar her yerde. Normal şartlarda Türk müşterileri verilen fiyatın kat be katı masaya konuluyor ve turistler kazıklandığını anlayıp genelde ödeseler bile işin peşini bırakmıyorlar. Polis çağırıyorlar ya da sosyal medyadan ülkelerine yayın yapıyorlar haklı olarak da sitem ediyorlar. Bu da 3-5 turizm katili yüzünden cennet ülkemizin puanının düşmesine neden oluyor” ifadelerinde bulundu.

'PAHALILIK VE DÜNYA KUPASI DA ETKİLİ'

Artan hayat pahalılığı, yüksek fiyatlar, uluslararası rekabet, tanıtım politikaları ve turizm maliyetleri de önemli bir etken. Turizmci Polatoğlu, “Dünya kupasını takip etmek isteyenler tatilde maç kaçırırız düşüncesi ile ülkelerinde kalmayı tercih ediyor. Öte yandan Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz de etkili. Yunanistan ve Türkiye arasında bile uçurum var maliyetlerde. Aynı konfor ve hizmeti alıp yarısı kadar ödeme yapmayı isteyenler de elbette gelmiyor” dedi.