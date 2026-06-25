CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen: Turist azalıyor, vatandaşın rotası yurtdışına dönüyor

CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, turizm verilerindeki gerileme ile kart harcamalarındaki değişimi birlikte değerlendirerek hükümete tepki gösterdi. Türkiye'nin turizmde rekabet gücünü kaybetmeye başladığını ifade eden Ösen, yabancı ziyaretçi sayısındaki düşüşün yanı sıra turistlerin Türkiye'deki harcamalarının gerilerken Türk vatandaşlarının yurtdışı harcamalarının rekor seviyelere çıkmasının dikkat çekici olduğunu vurguladı.

CHP’li Ösen, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, mayıs ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,58 azalarak 4 milyon 856 bine geriledi" dedi. Yılın ilk beş ayında ise yabancı ziyaretçi sayısındaki düşüşün yüzde 2,56 olarak kaydedildiğini belirten Ösen, özellikle turizmin lokomotif şehirleri Antalya ve Muğla'daki gerilemeye dikkati çekerek Antalya'nın mayıs ayında yüzde 7,7, Muğla'nın ise yüzde 10,6 oranında ziyaretçi kaybettiğini belirtti.

BAYRAM ETKİSİ BİLE DÜŞÜŞÜ DURDURAMADI

Mayıs ayındaki verilerin Kurban Bayramı'nın sağladığı hareketliliğe rağmen beklentilerin altında kaldığını ifade eden Ösen, "Nisan ayında düşüş yüzde 10'lara yaklaşmıştı. Bayram etkisi rakamları bir miktar yukarı çekse de turizmdeki kan kaybı durdurulamadı. Özellikle Antalya ve Muğla gibi Türkiye'nin vitrin destinasyonlarında yaşanan gerileme, sorunun geçici değil yapısal olduğunu gösteriyor" dedi.

TURİSTİN HARCAMASI AZALIYOR, VATANDAŞIN YURT DIŞI HARCAMASI ARTIYOR

Ösen, ziyaretçi sayısındaki düşüşün yanı sıra harcama eğilimlerindeki değişimin de alarm verdiğini söyledi. Yabancıların Türkiye'deki kart harcamalarının son yıllarda yatay bir seyir izlediğini belirterek, 2023 yılında yaklaşık 15 milyar dolar seviyesine çıkan yabancı kart harcamalarının 2025'te 12 milyar dolar seviyelerine gerilediğini, 2026 yılında da benzer seviyelerde kaldığını ifade etti.

Buna karşılık Türk vatandaşlarının yurtdışındaki kredi kartı harcamalarının son dört yılda katlanarak arttığına dikkati çeken Ösen, 2022 yılında yaklaşık 5 milyar dolar olan harcamaların 2023'te 9 milyar dolara, 2024'te 13 milyar dolara, 2025'te 18 milyar dolara yükseldiğini, 2026 yılında ise 26 milyar dolara yaklaşarak tarihi zirveye çıktığını kaydetti.

2022'DE TABLO TERSİYDİ, BUGÜN TAMAMEN DEĞİŞTİ

Kart harcamalarındaki değişimin çarpıcı bir dönüşüme işaret ettiğini belirten Ösen, "2022 yılında yabancıların Türkiye'deki kart harcamaları, Türk vatandaşlarının yurtdışındaki harcamalarının yaklaşık iki buçuk katıydı. Bugün ise tablo tamamen tersine döndü. Türk vatandaşlarının yurtdışındaki kart harcamaları, yabancıların Türkiye'deki harcamalarının iki katına ulaşmış durumda. Bu sadece turizm verisi değil, aynı zamanda ekonominin ve fiyat rekabetinin de göstergesidir" dedi.

TÜRKİYE PAHALILAŞTI

Türkiye'nin turizmde fiyat avantajını kaybetmeye başladığını söyleyen CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, yaşanan tablonun yalnızca turist sayısındaki düşüşle açıklanamayacağını belirterek açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi.

"Bir tarafta turist sayısı düşüyor, gelen turist daha kontrollü harcama yapıyor. Diğer tarafta vatandaşlarımız tatil ve alışveriş için yurtdışına yöneliyor. Bu tablo Türkiye'nin hem yabancı turist hem de kendi vatandaşları açısından pahalı hale geldiğini kanıtlıyor.

Turizm sektörü son yıllarda ciddi bir maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldı. Enerji giderlerinden gıda maliyetlerine, personel giderlerinden vergi yüküne kadar hemen her kalemde yaşanan artışlar işletmeleri zorluyor.

Turizmci bugün sadece turist bulma mücadelesi vermiyor. Artan maliyetler, yüksek vergi yükü ve finansmana erişim sorunları nedeniyle işletmeler kârlılıklarını korumakta zorlanıyor. Maliyetler arttıkça fiyatlar yükseliyor, fiyatlar yükseldikçe Türkiye rakip destinasyonlara göre avantaj kaybediyor. Destek görmüyor, teşvik alamıyor. Kaderiyle baş başa bırakılarak mevcut durumla mücadele etmesi bekleniyor. Sonuçta hem turist sayısında gerileme yaşanıyor hem de sektör bir kârsızlık sarmalına sürükleniyor.

Rakip ülkeler daha rekabetçi fiyatlarla turist çekmeyi başarırken Türk turizminde alarm zilleri çalıyor. Rakip ülkeler ziyaretçi kazanırken Türkiye ziyaretçi kaybediyor. Yapılması gereken belli. Turizm politikaları yalnızca ziyaretçi sayısına göre değil, sektörün maliyet yapısı, kârlılığı, turist başına gelir ve uluslararası rekabet gücü dikkate alınarak yeniden ele alınmalıdır" dedi.