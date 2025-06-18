Miras paylaşımında yeni dönem: Tapu işlemlerinde o şart kalktı!

Miras paylaşımına ilişkin yapılan düzenlemeler yürürlüğe girdi. Ancak pek çok tapu sahibi bu yeni uygulamalardan henüz haberdar değil. Tapu işlemlerinde karşılaşılan sorunları azaltmak ve mirasçılar arasında yaşanan hukuki anlaşmazlıkları en aza indirmek amacıyla getirilen değişiklikler bir kez daha kamuoyuna hatırlatıldı.

MİRAS PAYLAŞIMINDA ANLAŞMAYA DAYALI SİSTEME GEÇİLDİ

Yeni düzenleme ile birlikte mirasın eşit şekilde bölüştürülmesi zorunluluğu kaldırıldı. Artık mirasçılar, taşınmaz malların devrini karşılıklı uzlaşma yoluyla kendi aralarında gerçekleştirebilecek.

Söz konusu işlemler için noter onayı alınması gerekmeyecek. Uygulama, aile içindeki gerilimleri azaltmayı ve miras paylaşım sürecini hızlandırmayı amaçlıyor.

HİSSELİ TAPULARDA ONAY ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Miras paylaşımına ilişkin değişiklikler yalnızca eşit paylaşımı değil, hisseli taşınmazlarla ilgili kuralları da kapsıyor. Yeni düzenlemeye göre hisseli tapularda satış işlemleri için tüm hissedarların onayı gerekecek.

Hissedarlar, tapu işlemlerine doğrudan katılabilecek ya da bu işlemleri avukatları aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Bu adımın, işlemlerde şeffaflık ve güvenliği artırması bekleniyor.

AİLE İÇİ ANLAŞMAZLIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Düzenlemeden önceki sistemde miras eşit olarak bölüştürülüyordu. Bu durum, mirasçılar arasında sık sık anlaşmazlıklara neden oluyordu. Yeni düzenleme sayesinde mirasçılar, kendi aralarında uzlaşarak mirası paylaşabilecek. Bu yöntem, aile bireyleri arasındaki gerilimlerin azalmasına katkı sağlayacak.

HUKUKİ SÜREÇLER KISALACAK

Getirilen değişiklikler, hukuki süreçlerde de önemli kolaylıklar sağlayacak. Noter onayı şartının kaldırılması, işlemlerin daha hızlı tamamlanmasına imkân tanıyacak. Ayrıca, miras paylaşımı nedeniyle açılan dava sayısında önemli bir azalma bekleniyor. Uzmanlar, yeni uygulamanın miras süreçlerini daha barışçıl ve pratik bir hale getireceğini vurguluyor.