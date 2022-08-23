Mısır alım fiyatı ne kadar? 2022 mısır alım fiyatları açıklandı mı?

Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatlarını güncelledi. 2022 mısır alım fiyatları ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2022 Salı, 09:37
Mısır alım fiyatı ne kadar? 2022 mısır alım fiyatları açıklandı mı?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası 2022 mısır alım fiyatlarını açıkladı.

2022 MISIR ALIM FİYATI NE KADAR?

Mısır alım fiyatını açıklayan Erdoğan, "Sırf paradan para kazanmak adına yatırım yapmamak üretmemek satmamak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Biz bu gelişmeleri takip ediyoruz. tespit ettiğimiz sorunların ahlaki temelli olduğunu gördüğümüz için çözüm yolları arıyoruz. Piyasada denetimleri sıkılaştırdık. Dövize ve altına yönelen kredi akışının önünü kestik. Tarım ürünlerine hakkı olan alım fiyatları verdik. Mısır üreticilerimize de müjde vermek istiyorum. TMO hasta dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır" dedi.



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