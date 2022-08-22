Erdoğan duyurdu! Mısırda taban fiyat belli oldu
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "TMO mısır alım fiyatını ton başına 5 bin 700 TL olarak uygulayacak" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan, gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı, tahıl koridoru ve ekonomideki gelişmeler olan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.
Mısır alım fiyatını açıklayan Erdoğan, "Sırf paradan para kazanmak adına yatırım yapmamak üretmemek satmamak Türkiye gemisinde delik açmak demektir. Biz bu gelişmeleri takip ediyoruz. tespit ettiğimiz sorunların ahlaki temelli olduğunu gördüğümüz için çözüm yolları arıyoruz. Piyasada denetimleri sıkılaştırdık. Dövize ve altına yönelen kredi akışının önünü kestik. Tarım ürünlerine hakkı olan alım fiyatları verdik. Mısır üreticilerimize de müjde vermek istiyorum. TMO hasta dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır" dedi.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- Beykoz'da AKP zulmü sürüyor, yurttaşlar direniyor
- Yüzlerce kız çocuğu ölebilir
- Gelecek Partisi'nde toplu istifa
- Çip krizi sürüyor
- Hastane tartışması gündeme oturdu
- AKP'li belediye, polislerle Validebağ'a girdi
- YÖK'ten şeriat üniversitelerine iptal
- Şoförün ilk ifadesi ortaya çıktı
- Gaziantep'teki kazada yeni gelişme!