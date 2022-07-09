Mısır'a kirlilik 2.4 milyar dolar kaybettiriyor! Mısır dümeni 'yeşil ekonomi'ye doğru kırdı

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:00

Son yıllarda Mısır artan kirlilik ile mücadele ediyor. Bu durum devleti, durumun kötüleşmesini önlemek ve çevreyi korumak için önlemler almaya yöneltti.

Ozon tabakası için tehdit oluşturan maddeleri içeren birçok endüstriyel ürün yavaş yavaş kullanımdan kalkıyor.



Dailynewsegypt'ın haberine göre, yeşil ekonomi, yeni iş alanları yaratarak ve sefaleti önleyerek, besin güvenliği, kırsal bölgelere enerji, temiz su, konut ve ulaşım sağlamak için bir fırsat. Çevrecilik ve yeşil ekonomi danışmanı Hany Aziz, devletin, kaynakların verimli kullanımı ve sürdürülebilir üretim tüketim ilişkilerine dayalı bir yeşil ekonomiye geçişe öncelik vermesi gerektiğini söyledi. Dahası, yeşil ekonomi, ticaret kısıtlamaları, borç erteleme ve yardım şartlarını uygulamak için bir yöntem olarak görülmemeli, çevreye zararlı maddeleri göz önünde bulundurduğu kadar, ticaretteki bozulmaları da önemsemeli.

Mısır'ın yeşil ekonomiye geçis stratejisi, yeşil ekonomiye dönüşümün yanında, enerji ve ulaşım gibi sektörlerdeki bazı başka hedefleri de içeriyor. Devlet, üretim, tüketim ve yatırım ilişkilerindeki değişim için devlet politikalarını incelemeye ve yeniden tasarlamaya başladı.

YEŞİL ÇEVRE DOSTU VE ENDÜSTRİYEL ALAN



Çevresel uyum ve sürdürülebilirlik direktörü Ahmed Kamal, 'endüstriyel' alanları 'yeşil, çevre dostu ve endüstriyel' alanlar yapmak için ulusal bir program uygulandığını söyledi. Çevresel telafi projeleri, çevreye zarar veren tüm endüstri ve ticaret alanlarında uygulamaya konuldu. Kamal, kaynakların en verimli şekilde kullanımı ve tüketimi rasyonalize etmek ile ilgilenen otoritelerle koordine halde çalışıldığını söyledi.

Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, yenilenebilir enerjinin ulusal şebekeden üretilen elektrik sığasına katkı sağlaması için bütünleşik bir plan geliştirdi. Sağlanan katkı yüzde 20'ye ulaştı ve 2035'e kadar yüzde 42'yi geçmesi bekleniyor.

Bu uluslararası firmalara ve Arap firmalarına, güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretimi, yeşil hidrojen üretimi ve su arıtma alanlarına yatırım yapabilmeleri için bir fırsat sağladı.

Ayrıca bakanlık, Ekonomi Bakanlığı ve Nasser Bankası ile işbirliğiyle, Kahire'deki taksileri yenilemek için bir proje başlattı. Bu proje sosyal ve ekonomik artılarının yanı sıra yıllık 264 bin ton karbon salınımını engellemeyi hedefliyor.