Mısır’da köpekbalığı saldırısı: 1 ölü
Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada kentinde girdiği denizde köpek balığının saldırısına uğrayan kadın, yaşamını yitirdi.
Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki tatil kenti ve turizm merkezi Hurgada’da korku dolu anlar yaşandı. Avusturyalı bir kadın Sahl Hasheesh beldesi açıklarında yüzdüğü sırada köpekbalığının saldırısına uğradı. O anlar kıyıdakilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bazıları köpekbalığının dikkatini başka yöne çekmeye çalıştı, bir kişi ise kadına ip fırlattı. Olay yerine ambulans çağrılırken, uzun süre hayvandan kurtulmaya çalışan kadın kolundan ve bacağından yaralandı.
Bir süre sonra kıyıya dönmeyi başaran kadın ambulansa alındı. Ancak kadının kalbinin durduğu, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.
Kadının eşinin Mısırlı olduğu ve ülkede yaşadıkları öğrenildi.
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