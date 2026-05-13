Modi’den yurttaşlarına 'altın almayın' çağrısı: Hindistan'da vergiler ikiye katlandı

Hindistan, Başbakan Narendra Modi’nin yurttaşlara en az bir yıl boyunca altın almamaları çağrısının ardından altın ithalat vergilerini iki katından fazla artırdı. Karar, artan enerji maliyetleri ve dış finansman baskısına karşı atılan yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

ALTIN İTHALAT VERGİSİ NEDEN ARTIRILDI?

Hindistan hükümeti, Batı Asya’daki savaşın enerji fiyatlarını yükseltmesi ve dış finansman dengesi üzerindeki baskının artması nedeniyle altın ithalat vergilerini yükseltti.

Ülke, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen petrol ve doğalgaz sevkiyatlarında yaşanabilecek olası aksamalara karşı kırılgan ekonomiler arasında yer alıyor.

Bloomberg’den derlenen habere göre Modi yönetimi, bu kararı ulusal ekonomiyi koruma amacıyla hayata geçirdi.

Ancak uygulamanın etkili olup olmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor. Çünkü yaklaşık 1,5 milyarlık nüfusa sahip Hindistan’da altın, tasarrufları korumanın en güvenli yollarından biri olarak görülüyor.

HİNDİSTAN’DA ALTIN TALEBİ NEDEN YÜKSEK?

Hindistan’da yüz milyonlarca kişi için altın lüks tüketim değil, ekonomik güvence anlamı taşıyor. Aileler hayatın önemli dönüm noktalarını altınla simgeliyor, servetlerini nesiller boyunca altın üzerinden aktarıyor.

Özellikle düğünlerde takılan altınlar yalnızca süs eşyası değil, aynı zamanda finansal güvence olarak kabul ediliyor.

Her düğün sezonu, festival dönemi ve uğurlu kabul edilen özel günler, kuyumculuk sektöründe yoğun talep oluşturuyor.

HİNDİSTAN DÜNYANIN EN BÜYÜK ALTIN TÜKETİCİLERİNDEN

Hindistan, Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci altın tüketicisi konumunda bulunuyor.

Ülke her yıl yaklaşık 600 ila 800 ton altın ithal ediyor. Morgan Stanley tahminlerine göre Hint halkının elinde yaklaşık 34 bin 600 ton altın bulunuyor.

Yüzük, bilezik, kolye ve külçe formunda saklanan bu varlığın uluslararası piyasa değeri yaklaşık 5,2 trilyon dolara ulaşıyor.

ALTIN HİNDİSTAN EKONOMİSİNDE KRİTİK YER TUTUYOR

Altın, Hindistan’da güvenli liman ve enflasyona karşı korunma aracı olarak görülüyor.

Özellikle kırsal kesimlerde ve kayıt dışı ekonomide birçok kişi için en güvenilir tasarruf aracı konumunda bulunuyor.

Ülkede kapsamlı sosyal güvenlik sistemi ve evrensel emeklilik mekanizmasının bulunmaması nedeniyle fazla gelir çoğunlukla altına yönlendiriliyor.

ALTIN TAMAMEN İTHALATA BAĞLI

Hindistan’da yerli altın üretimi oldukça sınırlı olduğu için ihtiyaç neredeyse tamamen ithalat yoluyla karşılanıyor.

Altın başta Dubai, Hong Kong ve İsviçre olmak üzere çeşitli merkezlerden temin ediliyor. Bankalar ithal edilen altının önemli kısmını kuyumculara dağıtırken, rafineriler de işleme amacıyla ithalat gerçekleştiriyor.

İthal edilen her ons altının dolar üzerinden ödenmesi ekonomi üzerinde doğrudan baskı yaratıyor.

ALTIN İTHALATI DIŞ TİCARET AÇIĞINI BÜYÜTÜYOR

Altın, ham petrolden sonra Hindistan’ın en büyük ithalat kalemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

2025-2026 döneminde Hindistan’ın en büyük ithalat kalemleri şöyle sıralanıyor:

Ham petrol: 174 milyar dolar

174 milyar dolar Elektronik ürünler: 116 milyar dolar

116 milyar dolar Altın: 72 milyar dolar

72 milyar dolar Makine: 62 milyar dolar

62 milyar dolar Demir dışı metaller: 29 milyar dolar

Hindistan’da mali yıl nisan ayında başlayıp mart ayında sona eriyor.

MODİ ALTIN ALIMINI NEDEN SINIRLAMAK İSTİYOR?

Altına yönelik yoğun talep, Hindistan’ın dış ticaret açığını büyütüyor ve rupi üzerinde baskı oluşturuyor. Hint rupisi bu yıl dolar karşısında yaklaşık yüzde 6 değer kaybederek Asya’nın en zayıf performans gösteren büyük para birimlerinden biri oldu. Yabancı yatırımcıların yıl boyunca 22 milyar dolardan fazla çıkış yapması cari açığı daha da artırdı.

Hükümet, altın ithalatının yavaşlamasıyla cari açığın azalacağını, rupinin destekleneceğini ve döviz rezervlerinin enerji ile gübre gibi kritik alanlara yönlendirilebileceğini düşünüyor.

ÖNLEMLER ETKİLİ OLACAK MI?

Artan ithalat vergisi, altını tedarik zincirinin tüm halkaları için daha maliyetli hale getirecek. Bu durum, külçe altın satıcılarından düğün hazırlığı yapan ailelere kadar geniş bir kesimi etkileyecek.

Talepte belirli bir yavaşlama yaşanabileceği değerlendirilse de özellikle düğün amaçlı altın alımlarının ne ölçüde azalacağı netlik kazanmış değil.

Uzmanlar, fiyatların yükselmeye devam edeceği beklentisinin yatırımcı talebini canlı tutabileceğini belirtiyor. Politikanın bir diğer riski ise kaçakçılık. Vergi oranları yükseldikçe altının yasadışı yollarla ülkeye sokulmasından elde edilen kazanç marjı da artıyor.