TCMB verileri açıklandı: Cari açık 3 yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre cari açık mart ayında yükselişini sürdürdü.

Ekonomistlerin mart ayı için 9,6 milyar dolar seviyesinde beklediği cari açık, 9,67 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Böylece cari açık Ocak 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise mart ayında 3,9 milyar dolar açık verdi.

YILLIKLANDIRILMIŞ CARİ AÇIK 40 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık mart ayında yaklaşık 39,7 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 77,8 milyar dolar olurken, hizmetler dengesi 63,1 milyar dolar fazla verdi.

Birincil gelir dengesi 23,8 milyar dolar açık verirken, ikincil gelir dengesi 1,1 milyar dolar açık kaydetti.

HİZMET GELİRLERİ OLUMLU SEYRİNİ SÜRDÜRDÜ

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler mart ayında 2 milyar 592 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu kalemde taşımacılık hizmetlerinden 1 milyar 627 milyon dolar, seyahat kaleminden ise 2 milyar 246 milyon dolar net gelir elde edildi.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA NET ÇIKIŞ

Finans hesabında mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 212 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Yurtdışı yerleşiklerin Türkiye’ye doğrudan yatırımları 1 milyar 15 milyon dolar artarken, yurtiçi yerleşiklerin yurtdışı yatırımları 1 milyar 227 milyon dolar yükseldi.

Gayrimenkul yatırımlarında yurtiçi yerleşikler yurtdışında 187 milyon dolarlık alım yaptı. Yurtdışı yerleşiklerin Türkiye’deki gayrimenkul alımı ise 243 milyon dolar oldu.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA SERT ÇIKIŞ

Portföy yatırımlarında mart ayında 14 milyar 800 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.

Yurtdışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 1 milyar 79 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasasında ise 6 milyar 399 milyon dolar net satış gerçekleştirdi.

Yurtdışından kredi kullanımlarında bankalar 1 milyar 26 milyon dolar, diğer sektörler 1 milyar 190 milyon dolar net kullanım yaptı. Genel hükümet ise 22 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

REZERVLERDE SERT GERİLEME

Diğer yatırımlar kaleminde yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları 6 milyar 915 milyon dolar azaldı.

Resmi rezervlerde ise mart ayında 43 milyar 420 milyon dolarlık net düşüş kaydedildi.