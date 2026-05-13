Yeni Şafak eleştirdi, MÜSİAD sahip çıktı: İktidar cephesinde Mehmet Şimşek çatlağı

13.05.2026 15:51:00
Güncellenme:
Çağrı Kubilay Avcı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı sıkı para politikası, iktidara yakın sermaye çevreleri ile medya blokları arasında "finansman" ve "verimlilik" eksenli derin bir saflaşmaya neden oldu. MÜSİAD’ın mevcut programı en doğru yol olarak niteleyip sanayiciyi "atıl kapasite" ile eleştirdiği bu süreçte, Anadolu sermayesi ve bazı medya organlarından yükselen "sanayisizleşme" tepkileri ekonomi yönetimindeki iç çatlağı derinleştiriyor.

Türkiye ekonomisinde uygulanan sıkı para politikası ve finansmana erişimde yaşanan sorunlar, iktidara yakın sermaye gruplarında görüş ayrılığına neden oldu. Bir tarafta finansman akışının durma noktasına geldiğini savunan sanayi ve ticaret odası başkanları ile iktidara yakın medya organları bulunurken, diğer tarafta ekonomi yönetimine "koşulsuz destek" veren MÜSİAD yer alıyor.

'EN DOĞRU VE İDEALİSTİK YOL'

MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, geçen günlerde verdiği röportajda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi programını "günümüz şartlarındaki en doğru ve en idealistik yol" olarak değerlendirdi. Özdemir, sanayicilerin temel sorununun finansman değil, yanlış planlama ve geçmiş dönemde sağlanan düşük maliyetli kredilerin oluşturduğu "atıl kapasite" olduğunu söyledi.

"Sermayesini servet yapmış bir sanayici kitlesinin ucuz kredi beklentisine katılmıyorum" diyen Özdemir, kontrolsüz kaynak kullanımının verimsizliği artıracağını savunarak, "Bugün sanayiciye istediği parayı verin, 10 yıl sonra yine aynı atıl kapasite oluşur" ifadelerini kullandı.

'SADECE ŞİMŞEK'İN PARA POLİTİKASIYLA AŞAĞI ÇEKEMEZSİNİZ'

Özdemir, sanayideki temel riskin "erken sanayisizleşme" olduğunu belirterek, işgücünü üretimde tutabilmek için çalışanlara gelir vergisi istisnası gibi teşvikler sağlanması gerektiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırımları yönlendirebilmesi için daha geniş yetkilerle donatılması gerektiğini savundu.

Enflasyonla mücadelenin yalnızca faiz politikasıyla sınırlandırılamayacağını vurgulayan Özdemir, "Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Kira ve gıda fiyatlarını sadece Mehmet Şimşek'in para politikasıyla aşağı çekemezsiniz" ifadelerini kullandı.

YENİ ŞAFAK'TAN KARAHAN'A SERT ELEŞTİRİ

Öte yandan iktidara yakınlığıyla bilinen Albayrak Grubu'na ait Yeni Şafak gazetesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i defalarca hedef aldı. Gazete, "Faiz, Karahan'ın keyfi kararını bekliyor" manşetiyle Karahan'ın seçim öncesi faiz artışı kararını eleştirirken Karahan'ın kapalı toplantılarda "Seçimlere 1 hafta kala faizleri 500 baz puan artırmaya karar verdim. Ama artırmayabilirdim" dediği iddia etmişti.

Bakan Şimşek'e yönelik ise "Faiz arttı, döviz yükseldi, enflasyon azdı, üretim düştü, sanayi duruyor", “Yüksek faize rağmen enflasyon yüzde 38” ve "Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar!" gibi başlıklı haberlerle sert bir biçimde eleştirmişti. 

ANADOLU'DAN 'SANAYİSİZLEŞME' UYARISI

Anadolu sermayesinin kalelerinden Denizli, Kayseri, Ankara ve İstanbul'daki oda başkanları da yüksek faiz ve kredi kısıtlamaları altında ezildiklerini dile getirdi:

  • Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu: "Ekonominin yeni gerçeği sanayisizleşme"
  • Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy: "Üretim durma noktasına geldi. Bekle gör değil, üret ve diren dönemindeyiz. Finansman maliyetleri makul seviyelere çekilmeli."
  • Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç: "Üretim kapasitesini zayıflatarak enflasyonla mücadele edilemez. Yarın ne olacağını bilmiyoruz."
  • İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç: "Finans, rezerv ve baskılanmış kur eksenli politikanın gözden geçirilmesi gerekiyor. İthalat cazip, ihracat zorlaştı."

Sermaye dünyasındaki bu çatlak, ekonomi yönetiminin en büyük sınavlarından biri olmaya aday olarak gösterilirken iktidara yakın sermaye güçlerinin ve medyanın tutuştuğu kavga dikkat çekiyor.

