Moody's, İsrail'in kredi notunu gözden geçirmeye aldı

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, İsrail'in A1 olan kredi notunu düşürme ihtimaliyle birlikte gözden geçirmeye aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 10:29
Moody's, İsrail'in kredi notunu gözden geçirmeye aldı
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İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'ten bir açıklama geldi.

Moody's, İsrail'in A1 olan kredi notunu düşürme ihtimaliyle birlikte gözden geçirmeye aldığını açıkladı.

Açıklamada, "Askeri çatışma İsrail'in jeopolitik risklere zaten nispeten yüksek olan maruziyetini arttırmaktadır. Gözden geçirme sürecinde Moody's, çatışmanın çözüme doğru ilerleme olasılığını veya uzun bir süre boyunca önemli ölçüde tırmanma olasılığını değerlendirecektir" denildi.

Açıklamaya göre, "askeri çatışma ne kadar uzun ve ciddi olursa, politika etkinliği, kamu maliyesi ve ekonomi üzerindeki etkisi de o kadar büyük" olacak.


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