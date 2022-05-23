Moody's'ten 'Büyümeye ilişkin görece halen iyimseriz' mesajı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Ülke Riskleri Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Kathrin Muehlbronner, Türk bankalarının sağlam ve açık bir şekilde ekonomik dengelenmenin sağlanmasındaki önemli unsurlar arasında olduğunu belirterek, "Türk ekonomisi her zaman dirençli oldu. Büyük ve çeşitliliği olan bir ekonomi" dedi.
Moody's'in Ülke Riskleri Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Kathrin Muehlbronner, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Büyümeye ilişkin görece halen iyimseriz. Türk lirasında yaşanan değer kaybı nedeniyle ihracat iyi seyrediyor. İhracatçılara ve yatırımlara verilen açık teşvikler mevcut" ifadesini kullanan Muehlbronner, hükümetin, verdiği destekler yoluyla halkın en yoksul kesimini enflasyona karşı korumaya çalıştığını söyledi.
Muehlbronner, "Turizm (önümüzdeki dönemde) oldukça iyi olabilir. Türkiye'nin (bu yılın sonunda) yüzde 3 civarında bir büyüme kaydetmesini bekliyoruz. Hatta bu yılın sonunda büyüme bunun biraz üzerinde bile gerçekleşebilir. (Türkiye'de) Geçen yıla göre yavaşlama olmasına rağmen büyüme birçok ülkeye kıyasla halen epey iyi rakamlarda" diye konuştu.
Türkiye'de enflasyonun yüksek seviyelerde olduğunu belirten Muehlbronner, bu yılın sonuna doğru enflasyonun baz etkisiyle mekanik bir şekilde düşmesinin beklendiğini kaydetti.
Aralık 2021'de enflasyonun oldukça yüksek seviyelere ulaştığını aktaran Muehlbronner, "(Bu yıl) Aralık ayında geçen yıla benzer bir artış olmadıkça enflasyon dikkate değer şekilde düşecektir. Artık yılın sonuna kadar, aralık ayında, enflasyonun yüzde 70'ten yüzde 55'e düştüğü bir durumla karşılaşabiliriz" dedi.
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