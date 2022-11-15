Morgan Stanley: ABD resesyondan kıl payı kurtulabilir

15 Kasım 2022 Salı, 07:00

Morgan Stanley analistlerinin Pazar günü yayınladığı bir dizi raporda, İngiltere ve Euro bölgesi ekonomilerinin gelecek yıl resesyona girme ihtimalinin “yüksek olduğu açıklandı. Buna karşın ABD'nin esnek bir iş piyasası sayesinde resesyondan kıl payı kurtulabileceği vurgulandı.

ASYA EKONOMİLERİNDE TOPARLANMA BEKLENTİSİ



Söz konusu raporda, Çin’de yaklaşık üç yıldır devam eden Covid-19 kısıtlamalarının sona ermesinin Çin ekonomisinde ve aynı zamanda diğer gelişmekte olan Asya ekonomilerinde de bir toparlanmaya yol açacağı kaydedildi.

Küresel ekonominin gelecek yıl yüzde 2,2 oranında büyüyeceği tahmin edilen raporda, Uluslararası Para Fonu'nun en son yüzde 2,7'lik büyüme tahmininden daha düşük olacağı öngörüldü.

Diğer taraftan, Çin ekonomisi için 2023'te beklenen yüzde 5’lik büyümenin, gelişmekte olan piyasalar için beklenen ortalama yüzde 3,7'lik büyüme oranını geride bırakacağı tahmin ediliyor. 10 gelişmiş ülke grubundaki ortalama büyümenin ise yüzde 0,3 olarak tahmin edildiği belirtildi.

Morgan Stanley analistleri raporda ayrıca, ABD’de enflasyonun bu yılın dördüncü çeyreğinde zirve yapmasının ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2023'te faiz oranlarını yüksek tutacağı öngördü.