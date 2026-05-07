Morgan Stanley altın fiyatları için hedef yükseltti: Yeni rota açıklandı

Küresel piyasalarda dikkatler değerli metallere çevrilirken, yatırım bankası Morgan Stanley altın fiyatlarına yönelik analizini güncelledi. Banka, ons altının yıl sonuna kadar 5 bin 200 dolar seviyesine yükselebileceği yönündeki beklentisini korudu.

Morgan Stanley Metaller ve Madencilik Emtia Stratejisti Amy Gower, külçe altın fiyatlarının mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 10 daha yükselmesini beklediklerini ifade etti. Analizde, altının son dönemde 4 bin 700 dolar seviyesindeki direnci test ederek yeniden ivme kazandığı belirtildi.

ALTINI PARA POLİTİKASI ŞEKİLLENDİRİYOR

Amy Gower, altın fiyatlarının performansında geleneksel güvenli liman talebinden çok para politikasına ilişkin beklentilerin belirleyici olduğunu söyledi.

İran kaynaklı çatışmaların enerji arzı üzerinde şok etkisi yarattığını belirten Gower, bunun enflasyon endişelerini artırdığını ve kısa vadede ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini zayıflattığını ifade etti.

Bu nedenle altının, geçmiş jeopolitik kriz dönemlerinde görülen güçlü güvenli liman performansını tam olarak sergileyemediği değerlendirildi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ALTINI DESTEKLİYOR

Yükselen petrol fiyatlarının Fed’in politika görünümünü daha karmaşık hale getirdiği belirtilirken, piyasaların bu yıl için faiz indirimi beklentilerini geri çektiği kaydedildi.

Buna rağmen Morgan Stanley, yıl sonundan önce en az bir faiz indirimi beklentisini sürdürdü. Banka ayrıca Ocak 2027 ve Mart 2027 dönemlerinde ek faiz indirimleri öngördüğünü açıkladı.

Analizde, beklenen faiz patikasının altın fiyatları üzerinde destekleyici etki yaratabileceği vurgulandı.

BATI ASYA GELİŞMELERİ TAKİP EDİLİYOR

Gower, altının reel getirilerle olan güçlü ilişkisini koruduğunu ancak finansal koşulların gevşemesi halinde fiyatlarda yeni yükseliş alanı oluşabileceğini belirtti.

Borsa yatırım fonlarına yönelik girişlerin para politikası sinyallerine hızlı tepki verdiğini ifade eden Gower, altın fiyatlarının yeniden reel faiz trendiyle uyumlu hareket etmeye başladığını söyledi.

Öte yandan Batı Asya’daki gelişmelerin piyasa görünümü üzerindeki etkisinin sürdüğü belirtildi. Gower, çatışmaların uzun sürmesi halinde yüksek faiz beklentilerinin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Gerilimin kısa sürede azalması durumunda ise mevcut yüksek fiyat seviyelerinin kurumsal yatırımcılar, merkez bankaları ve tüketici talebini sınırlayabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.