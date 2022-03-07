Son dakika: Benzin ve motorine bir zam daha
Son dakika haberi: Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Yeni zamlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle küresel piyasalarda petrol fiyatları rekor seviyelere çıktı. Son 13 yılın zirvesine çıkan Brent petrolün varil fiyatı bugün itibarıyla 130,71 dolara yükseldi. Öte yandan dolar kurundaki hareketlilik ve yıllık enflasyon yüzde 54,44 bulması da akaryakıt fiyatlarında en büyük endişe kaynağı olmaya devam etti.
Akaryakıt fiyatları enflasyon, petrol fiyatları ve dolardaki yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırarken bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,44 TL, benzine de 57 kuruş zam geldi.
POMPA FİYATLARINA YANSIYACAK
Yeni zamlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
TARİHİ ZİRVE
Zam sonrası Ankara'da benzinin fiyatı 19,34 lira olacak. İstanbul'da 19,25 liraya, İzmir'de 19,37 liraya çıkacak.
Ankara'da motorinin fiyatı 21,30 lira olacak. İstanbul'da 21,21 liraya, İzmir'de 21,30 liraya çıkacak.
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