Dünyaca ünlü bankadan 'seçim ve dolar' senaryosu: İktidar da kazansa muhalefet de...

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 19:24

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 19:32

Türkiye, 14 Mayıs'taki seçimlere odaklanırken Amerika merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, seçim sonrası dolar kurunun geleceğine yönelik tahminlerini yayımladı. Yayımlanan rapora göre banka, seçimi kimin kazandığı farketmeksizin dolar/TL'nin yükseleceği öngörüsünde bulundu.

Bloomberg'in haberine göre, Hande Küçük, Alina Slyusarchuk ve James K Lord’un da aralarında bulunduğu ekonomist ve stratejistlerin yayımladığı raporda, “Seçimlere kadar Türk lirasını görece dengeli tutmak yönündeki güçlü eğilim göz önüne alındığında, yerlilerin döviz işlemlerine yönelik düzenlemelerin artmasını ve TCMB tarafından liralaşma yönünde daha sıkı adımlar atılmasını bekliyoruz” denildi.

'2024'TE GERÇEKLEŞECEK BİR RESESYONLA SONUÇLANACAK'

Yayımlanan rapora göre, seçimi mevcut iktidarın kazanması durumunda, düşük faiz politikasına devam edilecek. Bununla beraber makro ihtiyati tedbirler devam ederken, finansal koşulların çeşitli tedbirler ile kontrol edilmeye çalışılacak. Raporda konu hakkında, "Rusya ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) gibi bölgesel ortaklardan gelen koşullu para akışları, düzenleyici adımlar ve aktif rezerv yönetimi ile döviz kurundaki düzeltme ilk aşamada sınırlansa da artan dengesizlikler göz önüne alındığında dolar/TL’de yılın son çeyreğinde keskin bir düzeltme bekliyoruz. Bu, politika faizinde kısmi bir tersine dönüşü tetikleyebilir, ancak muhtemelen enflasyonda yukarı yönlü bir hareketle ve yeni bir makro politika çerçevesi getirilene kadar 2024’te gerçekleşecek bir resesyonla sonuçlanacaktır" değerlendirmesi yer aldı.

FAİZLER YÜKSELEBİLİR

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimleri muhalefetin kazanması durumunda ise düşük politika faizi uygulamasından dönülmesi bekleniyor. İlk aşamada faizlerin yüzde 30-35 seviyesine kadar çıkarılacağını öngören raporda, yıl sonuna kadar faizlerin yüzde 40-45 seviyesine çıkabileceği tahmin edildi. Reel döviz kuru ve ödemeler dengesininin muhalefetin zafer senaryosunda ekonomik açıdan bir baskı faktörü olacağının altını çizen raporda, baskıların dolar/TL'de ilk aşama için yukarı yönlü ivme yaratabileceği belirtildi.

Ekonominin genel durumuna ilişkin olarak, 2024 yılında dezenflasyonist ortam sebebiyle ilk 3 çeyrekte ekonomik daralma yaşanacağı ardından ise hızlı bir toparlanma gerçekleşebileceği belirtildi.