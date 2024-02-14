Moskova Borsası’nda işlemler durduruldu

Moskova Borsası’nda dünün ardından bugün de işlemlerin durdurulduğu bildirildi.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 11:28
Moskova Borsası’nda işlemler durduruldu
Abone Ol google-news

Moskova Borsası’ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye saati ile 10:36’da tüm işlemlerin durdurulduğu belirtildi.

İşlemler tekrar başlatıldığında ilave bir duyuru yapılacağının kaydedildiği açıklamada, işlemlerin neden durdurulduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Moskova Borsası’nda işlemler sunucu sorunları nedeniyle dün de yaklaşık iki saat durdurulmuştu.

Ukrayna savaşının ardından Moskova Borsası’ndaki işlemlerde teknik aksaklık yaşanırken, işlemler de zaman zaman durduruluyor.


Moskova haberleri Moskova Borsası haberleri

İlgili Haberler

Moskova Borsası'ndan TL cinsinden vadeli işlem kararı

Moskova Borsası'ndan TL cinsinden vadeli işlem kararı
Moskova Borsası'nda yabancılara işlemler kısmen tekrar açıldı

Moskova Borsası'nda yabancılara işlemler kısmen tekrar açıldı
İngiltere, Moskova Borsası'nın statüsünü iptal etmeyi planlıyor

İngiltere, Moskova Borsası'nın statüsünü iptal etmeyi planlıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Altın madenine soruşturma açtığı için yargılanan İlhan Cihaner: Ne yazık ki böyle olacağı belliydi

Altın madenine soruşturma açtığı için yargılanan İlhan Cihaner: Ne yazık ki böyle olacağı belliydi
Konferans Ligi son 32 turları başlıyor… Birbirinden çekişmeli mücadeleler

Konferans Ligi son 32 turları başlıyor… Birbirinden çekişmeli mücadeleler
Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'

Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'
PSG – Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG – Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son dakika... Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Göçük altında işçiler var!

Son dakika... Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Göçük altında işçiler var!
Arama kurtarma çalışmalarında 2. gün! Bakan Yerlikaya: ‘Kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp’

Arama kurtarma çalışmalarında 2. gün! Bakan Yerlikaya: ‘Kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp’
Son Dakika... Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e silahlı saldırıda yeni gelişme: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika... Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e silahlı saldırıda yeni gelişme: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Disney Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı… Dört haneli yeni fiyat!

Disney Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı… Dört haneli yeni fiyat!