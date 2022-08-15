Moskova Borsası'nda yabancılara işlemler kısmen tekrar açıldı

Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılmayan ülkelerin yatırımcıları Moskova Borsası’nda tekrar işlem yapmaya başladı.

AA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:45
Moskova Borsası'nda yabancılara işlemler kısmen tekrar açıldı
Abone Ol google-news

Moskova Borsası, 10 ağustosta yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler dışında kalan yatırımcıların bugün itibarıyla artık işlem yapabileceklerini duyurmuştu.

Buna göre, söz konusu kapsama giren yatırımcılar bugün Moskova Borsası’nda işlem yapmaya başlarken, yabancıların işlemelerine yönelik kısıtlamaların kısmen kalkmasına rağmen rublenin dolar veya Euro karşısındaki hareketlerinin sınırlı kaldığı görüldü.

RUSYA'DA SERMAYE KONTROLÜ UYGULANIYOR

Dolar/ruble paritesi yüzde 1.2 artışla 61,3 seviyesine, Euro/ruble paritesi de yüzde 0.3 yükselişle 62.5'e çıktı.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0.02 değer kaybıyla 2.146 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi ise yüzde 1.2 kayıpla 1.102 puana geriledi.

Rusya'da yaptırımlar nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana finans piyasalarında çok sayıda sermaye kontrolü uygulanıyor.


Rusya Moskova Moskova Borsası Ruble

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler