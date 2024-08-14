Moskova Borsasında işlemler durduruldu
Moskova Borsasında işlemlerin durdurulduğu bildirildi.
Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, tüm işlemlerin durdurulduğu belirtildi.
İşlemler tekrar başlatıldığında yeni bir duyuru yapılacağı kaydedilen açıklamada, durdurmanın nedenine dair bilgi paylaşılmadı.
Moskova Borsasında son olarak 13 Haziran'da teknik gerekçelerden ötürü sabah seansı işlemleri durdurulmuştu.
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