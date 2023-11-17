Motor tutkunları dikkat! Araçlar ucuzladı peki motosiklet fiyatları ne durumda?

Yayınlanma: 17.11.2023 - 10:36

Güncelleme: 17.11.2023 - 10:36

Son yıllarda sürekli artan otomobil fiyatları Ticaret Bakanlığı’nın çalışmalarının ardından geçtiğimiz aylarda önce durgunlaştı, sonra da düşüşe geçti.

Neredeyse durma noktasına gelen otomobil satışlarının ardından vatandaşların gözü motosiklet sektörüne çevrildi.

Motosiklet piyasasında da fiyatların düşmesini bekleyen motor tutkunları beklemeye başladı.

Eskişehir’de uzun yıllardır motosiklet satışı ve tamirciliği yapan Ramazan Öz, fiyatlarda herhangi bir ucuzlama olmadığını, sezon sonuna bağlı olarak satışların düştüğünü söyledi.

Ekonomik şartların da satışları etkilediğini ifade eden Öz, yetkililerden kredi indirimi beklediklerini, bu şekilde hem kredi alımlarının hem de satışların artacağını belirtti.

"KREDİ İNDİRİMİ OLURSA SATIŞI ARTACAKTIR"

Motosikletçi Ramazan Öz, geçtiğimiz aylarda tartışılan 125 CC motosikletlerin B sınıfı ehliyetlere dâhil edileceği haberinin o segmentteki motosikletlerin satışını ciddi bir şekilde arttırdığını söyledi.

Bu satışların fiyatlara da yansıdığını dile getiren Öz, şunları kaydetti:

"Motor piyasası ülkemizdeki yakıt artışı ve ekonomik artışlar bizim sektörümüzdü etkiledi. Bundan dolayı sektörümüzde ciddi artışlar yaşandı. Vatandaşlar ekonomik bir yol aradığında elektrikli motosikletlere yöneldi. Eski Bakanımız Süleyman Soylu 125 CC‘ye kadar olan motosikletler B Sınıfı ehliyet ile kullanılacak diye bir açıklama yapmıştı, ama henüz Resmi Gazetede yayınlanmadı. Bu aylarda açıklanmasını bekliyoruz, bu açıklama motor satışlarını ciddi anlamda tetiklemişti. Bu sene motosiklet fiyatlarındaki periyodik artışlar ciddi bir şekilde yükselmişti, B sınıfı ehliyetin kullanılabilir olması da 125 cc modellerini çok etkiledi. Şimdi fiyatlarda kesinlikle bir geri çekilme yok, bölgemizin hava ve mevsim şartlarına göre fiyatlarda biraz gevşeme var. Zamlar da rölantiye geldi ama sektörde fiyatlarda bir indirim yok. İkinci eller için konuşacak olursak sezon önemli. Mevsim sonu olduğu için fiyatlar tabi biraz görüşüyor, fiyatlarda yazın olan hızlılık yok. Bizim sektörümüzde sezon hazırlığı yılbaşında başlar. Sezon olmasa da kış ayında zamlar ufak ufak başlar. Çünkü mesela mart ayında sezon geldi diye birden zam uygulamak yanlış olur. Sektör olarak Bu zamları sindire sindire sezona fiyat olarak hazırlarız. Sektörümüzde kredi artışlar olursa satışlarımız ciddi bir şekilde artacak ve kredi kullanımı önemli hale gelecek. Çünkü genellikle kredi kullanacak kişiler dar gelirli kişiler ve genellikle temel ihtiyaçları için alacaklar. Kredi sebebiyle bu durumların önü açılır ve bizim sektöre çok fazla faydası olur. Kredi indirimini bekliyoruz."