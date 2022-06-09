Motorin altından daha çok değerlendi

09 Haziran 2022 Perşembe, 13:05

Türk lirasının değer kaybetmesi ve petrol fiyatlarının artması birleşince akaryakıta hemen her gün zam gelmeye başladı. En çok zamlanan yakıt türü ise motorin oldu.

İstanbul’da motorinin litre fiyatı 27,89 liraya yükseldi. Çok değil tam bir yıl önce ise motorinin litresi 7,23 liraydı. Motorinde bir yılda yaşanan fiyat artışı yüzde 285’i aştı. Bir yatırım aracı olmamasına rağmen motorin en değerli emtialardan biri oldu.

Geçen yıl 10 Haziran’da gram altın ise serbest piyasada 519 liradan işlem görüyordu. Altın 9 Haziran 2022’de yani bugün ise 1023 liranın biraz üzerinde fiyatlanıyor. Gram altın bir yılda yatırımcısına yüzde 97 kazandırdı.

Artan petrol fiyatları ve dolardaki yukarı yönlü hareket ile motorinde bir zam daha bekleniyor. Motorinde olası 2 liralık zam ile ürünün fiyatı tam bir yılda yüzde 313 artmış olacak.

BENZİNDE ARTIŞ YÜZDE 240

Benzin fiyatları da katlanarak artıyor. Geçtiğimiz yıllarda motorinden daha pahalı olan benzinin litre fiyatı motorinin gerisinde kaldı. 10 Haziran 2021’de tam bir yıl önce benzin 7,72 liraydı. Bugün ise benzin 26,23 liradan satılıyor.

Altın bir yılda yüzde 97 değer kazanırken benzin fiyatı ise yüzde 240 arttı.