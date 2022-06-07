Dünya yazarı Aktaş: TÜİK'in hesaplamada kullandığı akaryakıt fiyatları, EPDK'nın ilan ettiği fiyatın altında

07 Haziran 2022 Salı, 12:14

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "TÜİK’e soralım; akaryakıt fiyatlarını nereden aldınız?" başlıklı bir yazı yayımladı.

Mayıs ayında benzin ve motorinde fiyat artışı, LPG'de ise indirim olduğunu ifade eden Aktaş, TÜİK verilerine göre benzin ve motorindeki artışın EPDK'ya göre daha az, LPG'de indirimin ise EPDK'ya göre daha fazla olduğunu belirtti. Aktaş şöyle devam etti:

"TÜİK’e göre bu üç üründeki fiyat hareketinden TÜFE’ye yansıma 0.17 puan. EPDK’nın ilan ettiği fiyatlar ve bunların değişiminden yola çıkılarak yapılan hesaplamaya göre ise TÜFE’ye yansıma 0.27 puan. Aradaki o 0.10 puanlık fark var ya, işte o fark 2.98’i 3.08’e taşıyor.

Bütün dağıtım şirketleri bayilerine tavsiye ettikleri fiyatı EPDK’ya iletiyor.

EPDK bu fiyatların ortalamasını günlük ve aylık olarak web sayfasında duyuruyor.

Tavsiye edilen fiyatla pompa fiyatı benzin ve motorinde hemen hemen aynı uygulanıyor. LPG’de ise tavan fiyat söz konusu ve istasyonlar ciddi oranda indirim yapabiliyor.

EPDK İstanbul’un Avrupa yakasındaki fiyatı, yani neredeyse Türkiye’nin en düşük fiyatını ilan ediyor.

Peki TÜİK nasıl oluyor da EPDK’nın fiyatından daha düşük fiyat buluyor?"