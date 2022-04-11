Motorin geçen yıl bugün 6 lira 45 kuruştu
Motorinin litre fiyatı 11 Nisan 2021’de yani geçen sen 6 lira 45 kuruştu. Motorine bir yılda gelen zam yüzde 230’un üzerine çıktı. Bu geceden itibaren geçerli olacak indirimle bir yıllık artış yüzde 203’e düşecek.
Son bir yılda akaryakıta gelen zamların ardı arkası kesilmedi. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 4 kuruş indirim gelecek. İstanbul’da motorinin litresi 11 Nisan itibarıyla 21 lira 27 kuruştan satılıyor. Gelecek indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı 20 lira 23 kuruşa düşecek. Geçen sene tam bugün motorinin litre fiyatı 6 lira 45 kuruştu. Beklenen 1 lira 4 kuruşluk indirim olmaksızın motorine gelen zam bir yılda yüzde 230 oldu. İndirimden sonra ise motorine 1 yılda gelen zam yüzde 203 olacak.
12 AYDA GELEN ZAM 14 LİRA 82 KURUŞ
Brent petrol fiyatları mart ayı başında 130 doların üzerine çıkmıştı. Ay ortasında Brent petrolün varil fiyatı yüzde 15 düşüşle 110,77 dolara kadar geriledi. Bugün ise ABD hafif ham petrolü 100 doların altına indi. 11 Nisan 2021’de dolar 8 lira 20 kuruş seviyesinde işlem görüyordu. Dolar, Türk Lirası karşısında bugünün 14 lira 75 kuruş seviyesine göre yüzde 80 değer kazandı.
Brent petrol ise geçen yıl 65 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Brent petroldeki artış ise bugün kaydedilen 100 dolarlık seviye ile yüzde 54 oldu. Geçen 12 aylık sürede motorine ise 14 lira 82 kuruş zam geldi.
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