Motorin son dönemde neden benzinden daha pahalı ?

21 Haziran 2022 Salı, 00:00

Motorine yapılan 1 lira 27 kuruşluk zam ile birlikte 30 lirayı aşan motorin fiyatları ve 27 lirayı aşan benzin fiyatları yurttaşlar üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor.

Brent petrol fiyatları, uluslararası piyasada yüzde 6'nın üzerinde düşüş kaydetti. Fiyatın düşüşünde küresel petrol talebinin azalacağına yönelik endişeler ve merkePetrol fiyatlarındaki düşüşün ardından mazot nasıl oldu da benzinden daha pahalı olduğu bir duruma geldi?

Brent Petrol kısaca Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen bu ham petrol türü, ABD'deki NYMEX ile birlikte dünya çapında petrol fiyatlarının oluşmasında gösterge niteliğindedir.

DOLAR YÜZDE 101.4 ARTTI



Dizel motorlarda kullanılan mazotun (namıdiğer motorin), benzinden ne farkı olduğuna da kısaca değinecek olursak ikisi de ham petrolden elde edildiği için bulunabilirlik bakımından farkları yoktur. Mazot genellikle kamyon, tekne, iş makinesi,traktör gibi daha büyük motorlu araçlarda; benzin ise araba, motosiklet gibi küçük motorlu araçlarda kullanılır.

Bunun esas sebebi; mazotun sabit hızlarda, benzinin ise kısa zamanda artan hızlarda daha verimli olmasıdır. Ancak değişen teknolojiyle birlikte dizel motora sahip arabaların sayısı zamanla artmıştır.

Son 1 yılda mazot, Brent Petrol ve dolar ilişkisi epey karmaşık bir hal aldı. Bundan 1 yıl önce Brent Petrol 73,08 dolar iken mazotun litresi 7,20 TL'ydi ve 1 dolar 8,60 TL'ydi.

Webtekno.com'dan Erkan Ceylan'ın haberine göre, bugün ise Brent Petrol 119,68 dolara yükseldi. Mazotun litresi ortalama 30 TL oldu ve 1 dolar 17,32 TL'ye çıktı. Yani 1 yıl içinde Brent Petrol'ün fiyatı yüzde 63,77 artarken mazotun fiyatı yüzde 316,5 arttı. Petrolü satın almak için kullandığımız dolar ise yüzde 101,4 arttı.

Mazotun fiyatı dolar ve Brent Petrol'le eşdeğer bir şekilde yükselseydi şu anki fiyatının 23,75 TL olması gerekirdi. Olmamasının sebebi ise Uluslararası piyasalardaki fiyatlar ve Türkiye'deki üretim tesisleri, mazotun benzinden daha pahalı olması.

FİYATLARIN ARTMASININ NEDENİ



Dünya genelinde mazot fiyatlarının yükselmesi ve bunun yanı sıra ülkemizdeki üretim tesislerinin, mazot arzını karşılayacak kadar yeterli olmaması fiyatların artmasına neden oluyor.

Küresel piyasalarda benzin arzı fazlası var. Buna ek olarak Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzasında benzin üretim kapasitesi yüksek rafineriler var. Mazot üretimi, talebin karşısında yetersiz kalıyor ve sonuçta Türkiye ve bölgesinde mazotta arz açığı oluşuyor.

Petrol rafinerisindeki işlemlerden sonra tank yukarıdan aşağıya propan, gaz yağı, benzin, motorin ve daha ağırları sıralamasıyla dolar. Bunu belirleyen ise özgül ağırlıklarıdır. Burada elde edilen benzin, mazotun yaklaşık iki katıdır. Benzinin arzının mazottan daha yüksek olmasının sebebi budur.



