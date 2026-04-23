Motorinde indirim sevinci kısa sürdü: Yeni zam kapıda

Akaryakıt piyasasında dalgalanma devam ediyor. 22 Nisan gecesi motorin grubunda pompa fiyatlarına yansıyan 2,33 TL’lik indirim, sürücülere kısa süreli rahatlama sağladı.

Ancak sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu sevinci gölgeleyecek bir zam haberi geldi.

24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece yarısından itibaren (00:01 itibarıyla) motorinin litre fiyatına 2.99 TL oranında bir artış yapılması bekleniyor. Söz konusu zammın tamamen pompa satış fiyatlarına yansıtılacağı öngörülüyor.

Dün gece uygulanan indirimle birlikte motorin fiyatları uzun bir aradan sonra 70 TL seviyesinin altına gerilemişti. Ancak beklenen yeni zammın devreye girmesiyle birlikte sürücüler, kazandıkları indirimi geri vermekle kalmayacak, aynı zamanda 0.33 TL'lik ek bir maliyetle karşılaşacak.

Zam sonrası fiyatların yeniden 70 TL’lik psikolojik eşiğinin üzerine çıkması kesinleşmiş durumda.

3 BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL POMPA FİYATLARI (23 NİSAN 2026)

Yarın gece yarısından itibaren etkili olması beklenen zam öncesi üç büyükşehirdeki güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde: (Fiyatlar, firmalara göre değişiklik gösterebilir)

İSTANBUL

Benzin 62.76

Motorin 69.35

LPG 34.99

ANKARA

Benzin 63.73

Motorin 70.47

LPG 34.87

İZMİR

Benzin 64.01

Motorin 70.75

LPG 35.06