Motorine 12 TL zam gelecekti: Akaryakıtta eşel mobil sistemi devrede!

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yurttaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 58.40 TL

58.40 TL Motorin litre fiyatı: 60.40 TL

60.40 TL LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 58.24 TL

58.24 TL Motorin litre fiyatı: 60.24 TL

60.24 TL LPG litre fiyatı: 29.69 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 59.34 TL

59.34 TL Motorin litre fiyatı: 61.50 TL

61.50 TL LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 59.62 TL

59.62 TL Motorin litre fiyatı: 61.77 TL

61.77 TL LPG litre fiyatı: 30.09 TL

EŞEL MOBİL SİSTEMİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarındaki artışlara bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, ÖTV tutarları üzerinden artışın yüzde 75’i oranında dengelenerek pompa fiyatına yansıtılacak. Böylece daha önce gündeme gelen 12 TL'yi aşan motorin zammı yerine 3,11 TL zam yapıldı.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki dönemsel artışların enflasyonist etkilerini önlemek amacıyla, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarına bağlı olarak oluşacak fiyat artışlarının, Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanarak akaryakıtın pompa satış fiyatına yansımamasını sağlamaya yönelik bir sistem olarak biliniyor.

Örneğin, motorin fiyatı belirtilen nedenlerle (vergiler hariç) 20 kuruş artacağında, motorindeki ÖTV aynı tutarda indirilmek suretiyle motorinin pompa fiyatı sabit tutuluyor. Daha sonra motorin fiyatında indirim yapılacak olması durumunda ise, öncelikle ÖTV tutarı artırılarak vazgeçilen ÖTV karşılanıyor.

Böylelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketiciyi ve dezenflasyon sürecini artan fiyatlardan koruma altına almış oluyor.