Benzin ve motorine KDV zammı geldi! 10 Temmuz 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Yayınlanma: 10.07.2023 - 09:32

Güncelleme: 10.07.2023 - 09:32

KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,64 azalışla 77,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,36 dolardan alıcı buldu.

Akaryakıtta KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle benzin ve motorine zam geldi.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine ortalama 45 kuruş, motorinin litresine ise 43 kuruş zam geldi. KDV artışından otogaz fiyatları da etkilendi. Otogaz grubuna yüzde 15 zam geldi.

Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL; motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 25.14

Benzinin litresi 26.65

Ankara

Motorin litresi 25.72

Benzinin litresi 27.13

İzmir

Motorin litresi 25.84

Benzinin litresi 27.16

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.