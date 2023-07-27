Motorine dev zam yolda! 27 Temmuz 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Yayınlanma: 27.07.2023 - 09:05

Güncelleme: 27.07.2023 - 10:20

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,64 artışla 83,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,42 dolardan alıcı buldu.

17 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti.

21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine 1 lira 55 kuruşluk zam geldi.

Benzinin litre fiyatı 25 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 TL artış gerçekleşti.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorin grubunda 28 Temmuz (yarın) 1.45 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL; motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 33.92

Benzinin litresi 36.05

Ankara

Motorin litresi 34.35

Benzinin litresi 36.53

İzmir

Motorin litresi 34.58

Benzinin litresi 36.64

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.