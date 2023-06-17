Motorine dev zam yolda! Güncel benzin ve motorin fiyatları (17 Haziran 2023)

Yayınlanma: 17.06.2023 - 14:30

Güncelleme: 17.06.2023 - 15:33

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da haftanın son işlem gününde 76,31 dolardan işlem görmüştü.

Öte yandan kamu kontrollü bir yapıdan serbestliğe geçişin ara dönemini yaşan dolar/TL'de tarihi zirve ise pazartesi 23.77 seviyesini gördü.

Dolar/TL tarafında hareketli günler yaşanırken sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 20 Haziran Salı günü itibariyle motorinin litresine 1.64 TL'lik yeni bir zam gelmesi bekleniyor.

Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL; motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 22.18

Benzinin litresi 24.04

Ankara

Motorin litresi 22.98

Benzinin litresi 24.45

İzmir

Motorin litresi 22.72

Benzinin litresi 24.48

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.