Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen, döviz kuru ve vergi politikaları gibi iç dinamikler nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Peki, Motorine indirim mi geldi? 22 Ekim akaryakıt fiyatları ne kadar? 22 Ekim 2025 güncel yakıt fiyat listesi...

MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

3 BÜYÜK ŞEHİRDE BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Brent petrolün varil fiyatı 60,73–73 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bununla birlikte akaryakıt piyasasında indirim beklentileri yeniden gündeme geldi. Döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte değerlendirilen bu düşüş, özellikle motorinin litre fiyatında yaklaşık 1 TL civarında bir ucuzlama yaşanabileceğine işaret ediyor.

22 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin litre fiyatı: 52.26 TL

Motorin litre fiyatı: 52.35 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 53.08 TL

Motorin litre fiyatı: 53.36 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir