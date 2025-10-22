Cumhuriyet Gazetesi Logo
Motorine indirim mi geldi? 22 Ekim akaryakıt fiyatları ne kadar? 22 Ekim 2025 güncel yakıt fiyat listesi...

22.10.2025 09:42:00
Brent petrol piyasalarındaki dinamik seyrin yanı sıra, döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ve uygulanan vergi politikaları, akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Peki, Motorine indirim mi geldi? 22 Ekim akaryakıt fiyatları ne kadar? 22 Ekim 2025 güncel yakıt fiyat listesi...

Image

MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

Brent petrolün varil fiyatı 60,73–73 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu gelişme, akaryakıt piyasasında indirim beklentilerini artırırken, özellikle motorinin litre fiyatında 22 Ekim itibarıyla yaklaşık 1 TL civarında bir düşüş yaşanması bekleniyor.

3 BÜYÜK ŞEHİRDE BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Brent petrolün varil fiyatı 60,73–73 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bununla birlikte akaryakıt piyasasında indirim beklentileri yeniden gündeme geldi. Döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte değerlendirilen bu düşüş, özellikle motorinin litre fiyatında yaklaşık 1 TL civarında bir ucuzlama yaşanabileceğine işaret ediyor.

Image

22 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul 

  • Benzin litre fiyatı: 52.26 TL
  • Motorin litre fiyatı: 52.35 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.71 TL

Ankara

  • Benzin litre fiyatı: 53.08 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.36 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

  • Benzin litre fiyatı: 53.42 TL
  • Motorin litre fiyatı: 53.70 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.53 TL
