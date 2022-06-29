Motorine indirim yolda: Bir indirim daha bekleniyor
Petrol ve dolardaki düşüşle beraber, motorinde bugün yeniden 0.84 kuruşluk bir indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Akaryakıta gelen zamların ardından brent petrolde ve dolardaki düşüş indirim haberlerini beraberinde getiriyor.
Dün alınan kararla bugünden itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 2,50 TL indirim meydana gelmişti.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre bugün motorinde tekrar 0.84'lük bir indirim uygulanması beklenirken benzin fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor.
GÜNCEL FİYATLAR
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 27.53 lira olurken benzinin fiyatı 27.31 lira.
İndirim uygulanırsa İstanbul'da motorinin litre fiyatı yaklaşık 26,69 TL’ye düşecek.
Ankara'da ise 24.64 lira olan motorin fiyatları yaklaşık olarak 23.8 liraya düşecek.
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