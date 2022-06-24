Motorinde geçen yıl kurban bayramına göre yüzde 316 artış

24 Haziran 2022 Cuma, 15:31

Türkiye'de yurttaşlar ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken, gıda, giyim ve akaryakıt ürünlerine de peş peşe zam gelmeye devam ediyor.

İstanbul'da geçen Kurban Bayramı motorin fiyatı 7.2 iken bu Kurban Bayramı yüzde 316 artışla 29.95 oldu.

YÜZDE 30'E VARAN ZAM

Yüzde yüzü geçen akaryakıt zamlarının ardından şehirlerarası yolcu otobüslerinde de büyük bir zam artışı yaşandı. İstanbul'dan Şanlıurfa'ya gidişin maliyeti 19 Haziran'da 500 TL ile 550 TL arasında değişirken, bugün ise yüzde 30 artışla 650 liraya yükseldi.

İstanbul Gaziantep arası yolculuk fiyatı da 500 liradan yüzde 20 artışla 600 liraya çıktı.

Yurttaşların en çok kullandığı hatlardan biri olan İstanbul-İzmir hattında yolculuk yapmanın maliyeti de 350 ila 450 TL arasında değişiyor.