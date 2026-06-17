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Motorine üst üste ikinci indirim: İşte güncel fiyat listesi...

Motorine üst üste ikinci indirim: İşte güncel fiyat listesi...

17.06.2026 10:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Motorine üst üste ikinci indirim: İşte güncel fiyat listesi...

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından motorin grubuna peş peşe yapılan indirimler pompa fiyatlarına yansıdı. Dünkü 1,17 liralık düşüşün ardından bugün de 40 kuruşluk yeni bir indirimin uygulandığı motorin fiyatları aşağı çekilirken, yurt genelinde benzin ve LPG tarifelerinde ise mevcut seviyeler korundu.
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Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip eden araç sahipleri, güncel akaryakıt tarifelerini araştırmayı sürdürüyor.

Motorinin litre fiyatında 40 kuruşluk indirim uygulanırken, söz konusu indirim pompaya yansıdı. Motorin fiyatlarında dün de 1 TL 17 kuruşluk indirim yapılmıştı.

Peki, 17 Haziran 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası

  • Benzin: 63,12 TL
  • Motorin: 64,86 TL
  • LPG: 31,99 TL

Anadolu Yakası

  • Benzin: 62,97 TL
  • Motorin: 64,71 TL
  • LPG: 31,39 TL

ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 64,09 TL
  • Motorin: 65,97 TL
  • LPG: 31,97 TL

İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 64,36 TL
  • Motorin: 66,24 TL
  • LPG: 31,79 TL
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