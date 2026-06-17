Motorine üst üste ikinci indirim: İşte güncel fiyat listesi...

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip eden araç sahipleri, güncel akaryakıt tarifelerini araştırmayı sürdürüyor.

Motorinin litre fiyatında 40 kuruşluk indirim uygulanırken, söz konusu indirim pompaya yansıdı. Motorin fiyatlarında dün de 1 TL 17 kuruşluk indirim yapılmıştı.

Peki, 17 Haziran 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası

Benzin: 63,12 TL

63,12 TL Motorin: 64,86 TL

64,86 TL LPG: 31,99 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 62,97 TL

62,97 TL Motorin: 64,71 TL

64,71 TL LPG: 31,39 TL

ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64,09 TL

64,09 TL Motorin: 65,97 TL

65,97 TL LPG: 31,97 TL

İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI