Motorine ve benzine yeni zam iddiası

07 Ocak 2022 Cuma, 11:27

Merkez Bankası'nın piyasaların beklentisinin aksine üst üste faiz indirimi kararı almasıyla birlikte enflasyon ve döviz kurlarında artış yaşandı.

Zamlar art arda gelmeye devam ederken motorine ve benzine bir zam daha geleceği iddia edildi.

Milli Gazete'nin aktardığına göre, motorine 94 kuruş, benzine ise 63 kuruş zam bekleniyor.

2022'nin ilk gününde, benzin fiyatlarına 1,21 TL, motorin fiyatlarına 1 TL 29 kuruş, LPG'ye ise 0,78 kuruş zam gelmişti.