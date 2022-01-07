Gökhan Özoğuz'un benzin zammı isyanına Şahan Gökbakar'dan yanıt
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, benzin ve mazota gelen zamlara isyan etmiş, Twitter'dan paylaşım yapan ünlü şarkıcı, "Ben demin 915 TL'ye bir depo motorin aldım. Artık bin TL'ye bir depo yakıt doluyor ve hala birileri çıkıp konuşabiliyor. Rezalet" ifadelerini kullanmıştı. Son olarak ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan Özoğuz'un paylaşımına esprili bir yorum geldi.
Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Dara rolünü canlandıran Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, 915 TL ödeyerek 1 depo motorin aldığını belirtmiş, gelen zamlara isyan etmişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, yaşanan bu duruma 'Rezalet rezalet rezalet" diyerek tepki göstermişti.
Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ben demin 915 TL ye 1 depo motorin aldım! Bu memlekette artık 1000 TL’ye bir depo yakıt
doluyor ve hala birileri çıkıp konuşabiliyor. REZALET REZALET REZALET
#ZAM2022"
ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN ESPRİLİ YANIT
Gökhan Özoğuz'un Twitter paylaşımı sosyal medyada gündem
olurken; son olarak komedyen Şahan Gökbakar’dan ünlü şarkıcının sözlerine
esprili bir yanıt geldi.
Gökbakar, Özoğuz’a verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:
"Araba da ne içmiş kardeşim, maşallah. Eee ne yapalım
artık, bizim çocukların akülü arabasına bineceğiz artık yapacak bir şey yok
Gökhan. İki de simit aldık mı yanımıza tamamdır. Bir de şu elektro gitarı
bırakın, o da çok çekiyor."
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