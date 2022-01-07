Gökhan Özoğuz'un benzin zammı isyanına Şahan Gökbakar'dan yanıt

07 Ocak 2022 Cuma, 09:39

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Dara rolünü canlandıran Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, 915 TL ödeyerek 1 depo motorin aldığını belirtmiş, gelen zamlara isyan etmişti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, yaşanan bu duruma 'Rezalet rezalet rezalet" diyerek tepki göstermişti.



Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben demin 915 TL ye 1 depo motorin aldım! Bu memlekette artık 1000 TL’ye bir depo yakıt doluyor ve hala birileri çıkıp konuşabiliyor. REZALET REZALET REZALET #ZAM2022"

ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN ESPRİLİ YANIT

Gökhan Özoğuz'un Twitter paylaşımı sosyal medyada gündem olurken; son olarak komedyen Şahan Gökbakar’dan ünlü şarkıcının sözlerine esprili bir yanıt geldi.

Gökbakar, Özoğuz’a verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Araba da ne içmiş kardeşim, maşallah. Eee ne yapalım artık, bizim çocukların akülü arabasına bineceğiz artık yapacak bir şey yok Gökhan. İki de simit aldık mı yanımıza tamamdır. Bir de şu elektro gitarı bırakın, o da çok çekiyor."