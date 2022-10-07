Motorine zam geldi: Güncel benzin ve motorin fiyatları (7 Ekim 2022)
Petrol piyasalarında OPEC+ toplantısından çıkan üretim kesintisi kararının yankıları sürüyor. Gece yarısı itibariyle motorine bir zam daha geldi.
Ham petrol fiyatlarının birçok ülkede yapılan faiz artışlarının etkisiyle dört haftadır düşüşte olmasına karşın Türkiye’de akaryakıt zamları yeniden hızlandı. Benzin ve motorinde indirim beklenirken aksine son üç günde benzin ve motorine ardı ardına zamlar geldi.
MOTORİNE ZAM
Gece yarısı itibariyle motorine 1 lira 53 kuruşluk bir zam daha geldi.
Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12.91 TL; motorinin ise 12.76 TL düzeyindeydi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 27.15 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.6 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 27.28 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.76 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 27.29 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.74 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
Video Haberler
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- KKTC'ye sürpriz büyükelçi
- '5 kuruş'luk dava sonuçlandı!
- İşte anayasa çıkışının gerçek nedeni
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- 'Almanya'daki kadınlar konsere sakallı geliyorlar'
- Bir cumhuriyet savcısının itirafları
- Tepki yağıyor: Ödülünü aldı!
- Tüm özgürlükler hedef durumunda
- Kılıçdaroğlu’na 17-25 Aralık fezlekesi
- Uyuşturucu, silahlı tehdit, terör örgütü üyeliği...