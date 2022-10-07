Motorine zam geldi: Güncel benzin ve motorin fiyatları (7 Ekim 2022)

07 Ekim 2022 Cuma, 09:15

Ham petrol fiyatlarının birçok ülkede yapılan faiz artışlarının etkisiyle dört haftadır düşüşte olmasına karşın Türkiye’de akaryakıt zamları yeniden hızlandı. Benzin ve motorinde indirim beklenirken aksine son üç günde benzin ve motorine ardı ardına zamlar geldi.

MOTORİNE ZAM

Gece yarısı itibariyle motorine 1 lira 53 kuruşluk bir zam daha geldi.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12.91 TL; motorinin ise 12.76 TL düzeyindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 27.15 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.6 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 27.28 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.76 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 27.29 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.74 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.