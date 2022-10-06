Son dakika... Motorine dev zam

06 Ekim 2022 Perşembe, 09:03

Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor.

OPEC+ koalisyonunun iki yılın en yüksek üretim kesintisi kararını takiben hızla yükselen petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket sınırlı da olsa devam ediyor.

YENİ ZAM YOLDA

Gece yarısında pompaya yansıyan benzinde 74 kuruş, motorinde 1 lira 39 kuruş zam gelmişti.

Sene başından bu yana benzine yüzde 113 zam geldi.

Motorine bu gece yarısından sonra 1.50 TL zam bekleniyor. 3 günde gelen zam 4.50 TL'yi bulacak.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 25.61 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.6 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 25.74 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.75 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 25.76 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.73 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.