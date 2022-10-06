Son Dakika: Benzin ve motorine yeni zam
6 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 74 kuruş, motorine ise 1,39 TL zam yapıldı.
Akaryakıt fiyatlarına art arda ikinci günde de zam yapıldı.
Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle benzinin litre fiyatı 74 kuruş zamla 20,60 TL'ye çıktı.
Motorinin litre fiyatı ise 1,39 TL artışla 25,61 TL'ye çıktı.
Son gelen zamlarla benzin Eylül başından bu yana ilk kez 20 liranın üzerine çıktı. Motorin de 8 Eylül'den beri ilk kez 25 TL seviyesini aştı.
Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.
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