Son Dakika... Benzin ve motorine zam geldi!

05 Ekim 2022 Çarşamba, 07:44

Uluslararası ürün fiyatlarında ve Dolar/TL kurunda yaşanan artışın ardından akaryakıt fiyatlarına zam geldi.

Buna göre 5 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 62 kuruş zamla 19,86 TL'ye yükseldi.

Motorinin litre fiyatı ise 1,10 TL artışla 24,22 TL'ye çıkarıldı.

ZAM BEKLENİYOR

NTV'nin haberine göre; 6 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 74 kuruş, motorinde 1 lira 39 kuruş zam bekleniyor.

Otogaz grubunda ise 76 kuruş indirim bekleniyor.