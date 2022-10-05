Son Dakika... Benzin ve motorine zam geldi!
Son dakika haberi... 5 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 62 kuruş, motorinin litresine ise 1,10 TL zam geldi. Öte yandan 6 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere yeni zam bekleniyor.
Uluslararası ürün fiyatlarında ve Dolar/TL kurunda yaşanan artışın ardından akaryakıt fiyatlarına zam geldi.
Buna göre 5 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 62 kuruş zamla 19,86 TL'ye yükseldi.
Motorinin litre fiyatı ise 1,10 TL artışla 24,22 TL'ye çıkarıldı.
ZAM BEKLENİYOR
NTV'nin haberine göre; 6 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 74 kuruş, motorinde 1 lira 39 kuruş zam bekleniyor.
Otogaz grubunda ise 76 kuruş indirim bekleniyor.
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