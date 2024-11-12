Akaryakıt fiyatlarında zam veya indirim var mı? 12 Kasım 2024 motorin, benzin ve LPG fiyatları...

Brent petrol, döviz kurundaki dalgalanmalar, küresel olaylar ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 12 Kasım 2024 Salı günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...