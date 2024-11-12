Akaryakıt fiyatlarında zam veya indirim var mı? 12 Kasım 2024 motorin, benzin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında zam veya indirim var mı? 12 Kasım 2024 motorin, benzin ve LPG fiyatları...
cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2024 Salı, 10:51
Akaryakıt fiyatlarında zam veya indirim var mı? 12 Kasım 2024 motorin, benzin ve LPG fiyatları...

Brent petrol, döviz kurundaki dalgalanmalar, küresel olaylar ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 12 Kasım 2024 Salı günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarında zam veya indirim var mı? 12 Kasım 2024 motorin, benzin ve LPG fiyatları...

Peki, 12 Kasım 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 12 Kasım 2024 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

Akaryakıt fiyatlarında zam veya indirim var mı? 12 Kasım 2024 motorin, benzin ve LPG fiyatları...

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.88 TL

Motorin litre fiyatı: 42.85 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

Akaryakıt fiyatlarında zam veya indirim var mı? 12 Kasım 2024 motorin, benzin ve LPG fiyatları...

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.77 TL

Motorin litre fiyatı: 42.79 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Akaryakıt fiyatlarında zam veya indirim var mı? 12 Kasım 2024 motorin, benzin ve LPG fiyatları...

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.30 TL

Motorin litre fiyatı: 43.41 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

Akaryakıt fiyatlarında zam veya indirim var mı? 12 Kasım 2024 motorin, benzin ve LPG fiyatları...

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.76 TL

Motorin litre fiyatı: 43.91 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

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