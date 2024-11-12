Akaryakıt fiyatlarında zam veya indirim var mı? 12 Kasım 2024 motorin, benzin ve LPG fiyatları...
Brent petrol, döviz kurundaki dalgalanmalar, küresel olaylar ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 12 Kasım 2024 Salı günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Peki, 12 Kasım 2024 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 12 Kasım 2024 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.88 TL
Motorin litre fiyatı: 42.85 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.77 TL
Motorin litre fiyatı: 42.79 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.30 TL
Motorin litre fiyatı: 43.41 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.76 TL
Motorin litre fiyatı: 43.91 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL
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