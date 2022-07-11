MPİ sitelerin yüzde 98 ikramiye vermesinden yakınıyor

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, yasadışı kumar siteleriyle mücadelenin zor olduğunu açıkladı. Yüzde 98’e kadar ikramiye veren yasadışı sitelerin kapatıldıktan sonra yarım saat içinde tekrar açıldığını belirten Uçar, “Bizim bir ikramiye limitimiz var. Onu aşamayız” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KİT Komisyonu’nda MPİ Genel Müdürlüğü’nün hesapları görüşülürken, genel müdür Uçar, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yasadışı kumar faaliyeti yürütenlerin sitelerle verdikleri mücadeleyi anlatan Uçar, bu sitelerin verdikleri yüksek ikramiye nedeniyle insanların anlık kazançlarını düşünerek bu sitelere yöneldiğini belirtti. Bu sitelerle mücadelenin en önemli yollarından birinin daha fazla ikramiye vermek olduğunu söyleyen Uçar, şu açıklamayı yaptı:

“Bu yollardan biri. İkramiye yüksek olunca illegale dönüş olmuyor. Evet ama ironik bir durum, daha fazla ikramiye verdiğinizde bu sefer daha fazla insanı oyun oynamaya teşvik etmiş olacaksınız. Bunu doğru bulmadığımı altını çizerek ifade ediyorum. Zaten ülkemizde bunun uygulanma imkânının olmadığını da düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenmiş olan bir ikramiye limiti var. En az yüzde 40, en fazla yüzde 82 ikramiye verebiliyoruz.”

Bu arada yasadışı sitelerin kapatıldıktan kısa süre sonra tekrar faaliyete geçtiğini de vurgulayan Uçar, “Bet365” adlı bir internet sitesini kapattıktan en fazla 30 dakika sonra 366, 367, 368 olarak devam ettiğine dikkat çekti.