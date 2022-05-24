Kumarhaneler kralının annesi olduğu ortaya çıkmıştı: Saray’ın 6 maaşlı bürokratı Gülsüm Azeri'ye bir piyango daha

24 Mayıs 2022 Salı, 11:02

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri’ye bir maaş daha bağlandı.

Halen; VIP Turkey Holding Üst Yönetim Kurulu üyesi, Kaleseramik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Tekfen Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği, Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği ile Akın Tekstil ve Mondi Tire Kutsan A.Ş.’de de bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapan Gülsüm Azeri’ye bir yönetim kurulu üyeliği piyangosu daha vurdu.

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan Gülsüm Azeri'nin oğlu Sina Azeri'nin İngiltere'de kumarhane zinciri olduğunu yazmıştı.



Gülsüm Azeri son olarak, TÜSİAD üyesi Mehmet Kutman’ın sahibi olduğu Global Yatırım Holding’de de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.

Holdingden yapılan açıklamada Azeri ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden 1978 yılında lisans diplomasını alan mezunumuz Gülsüm Azeri Global Yatırım Holding'in bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır.”

Böylelikle Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olduğu için de maaş alan Gülsüm Azeri’ye kamuoyuna açıklanan dokuzuncu maaşının da bağlandığı ortaya çıktı.

Gülsüm Azeri'nin farklı firmalardan maaşlar aldığını kamuoyuna duyurmuştu.

FORSU KULLANMASIYLA GÜNDEMDEYDİ

OdaTv'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak aldığı maaşların yanına bir maaş daha eklenen Gülsüm Azeri’nin ismi daha önce Cumhurbaşkanlığı forsu ile oturduğu site yönetimine yazdığı otopark yazısıyla gündeme gelmişti.

Gülsüm Azeri daha önce oturduğu sitede ekstra otopark yeri için Cumhurbaşkanlığı forsu olan antetli kağıtla site yönetimine ihtar çekmişti.

GÜLSÜM AZERİ KİMDİR

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği lisans ve aynı üniversiteden Endüstri Mühendisliği Bölümü yüksek lisans derecesi olan Gülsüm Azeri, Avusturya Lisesi ve Robert Lisesi eğitimi nedeniyle ileri derecede Almanca ve İngilizce konuşmaktadır. Gülsüm Azeri evli ve iki çocuk annesidir.

Kariyerinin önemli bir bölümünde düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar sektöründe Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş üst yönetiminde görev alan Gülsüm Azeri, 1994-1998 yılları arasında Şişecam Kimyasallar Grup Başkanlığı, 1999-2007 yılları arasında Şişecam Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı, 2007-2011 yılları arasında Düzcam Grup Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2011-2017 yıllarında OMV Petrol Ofisi A.Ş. ve OMV Gaz ve Enerji Holding A.Ş.’nin CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.