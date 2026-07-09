2026 yılı MTV 2. taksit ödemeleri, temmuz ayının başlamasıyla araç sahiplerinin gündemine girdi. Peki, MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman bitiyor? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. taksit ödemesi nereden yapılır?

MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN NE ZAMAN BİTECEK?

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksit ödeme süreci Temmuz ayında başladı. Yılın ikinci taksiti için son ödeme tarihi 31 Temmuz olarak uygulanacak.

MTV BORÇ SORGULAMA VE ÖDEME NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Araç sahipleri Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borç sorgulama ve ödeme işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmi dijital kanalları üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

GİB İnternet Vergi Dairesi:

dijital.gib.gov.tr adresine giriş yapılarak “MTV Ödeme” bölümünden işlemler yapılabiliyor.

Şifresiz sorgulama ve ödeme:

Plaka, T.C. kimlik numarası ve araç tescil tarihi bilgileri girilerek sisteme hızlı bir şekilde erişim sağlanabiliyor.

e-Devlet üzerinden:

Gelir İdaresi Başkanlığı hizmetleri üzerinden MTV borcu görüntülenip ödeme yapılabiliyor. Bunun için T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile birlikte plaka bilgisi girildikten sonra güvenlik doğrulaması yapılarak sorgulama tamamlanıyor.

Banka ve PTT üzerinden:

Anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları, internet bankacılığı, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubelerinde "Ödemeler > Vergi Ödemeleri > MTV" menüsünden MTV ödemesi gerçekleştirilebiliyor.