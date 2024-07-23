Yayınlanma: 23.07.2024 - 21:09

Güncelleme: 23.07.2024 - 21:09

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2024 yılı ikinci taksit ödemeleri için belirlenen son ödeme tarihi, araç sahiplerinin dikkatini çekmeye başladı. İlk taksit ödemeleri Ocak ayında gerçekleştirilirken, ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayında yapılacak. Peki, MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. ödemeleri ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz'dan itibaren alınmaya başlandı. Bu ödemeler için son tarih ise 31 Temmuz olarak belirlendi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri nasıl yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) taksit ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi gib.gov.tr (Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden gerçekleştirilebilir.

Ödemeler, anlaşmalı bankaların kredi kartları ve banka kartları ile, banka hesaplarından, yabancı bankaların kredi kartları ve banka kartları ile anlaşmalı bankaların şubelerinden yapılabileceği gibi alternatif ödeme kanalları (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.) ve PTT iş yerlerinden de yapılabilir.