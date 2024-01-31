MTV'de son tarih bugün! Ödemeyenler aracını satamayacak

2024 yılı MTV ödemeleri için son tarih bugün. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında yapılacak. Ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 14:22
MTV'de son tarih bugün! Ödemeyenler aracını satamayacak
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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2024 için ilk taksit ödeme süresi bugün (31 Ocak) son buluyor. 

Ödemesini bugün yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

MTV, yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor. 

ÖDEMELER ONLİNE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİYOR

Mükellefler MTV taksit ödemelerini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.

Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleriyle ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

MTV TUTARLARI NE KADAR?

Bu yıla ilişkin MTV tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 baz alınarak hesaplandı. 

Buna göre, 2024'te en düşük MTV tutarı 347 lira, en yüksek 133 bin 572 lira olacak. Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri 31 Ocak'a kadar yapılacak.

MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.


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