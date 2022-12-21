MTV yüzde 61.5 arttı: Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
Son dakika haberi... Motorlu Taşıtlar Vergisi, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yüzde 61.5 arttı. Yapılan zammın ardından hangi araçlardan ne kadar MTV tahsil edileceği belli oldu.
Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yapılacak zam oranının yüzde 61.5 olduğu açıklandı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) zam oranı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim yetkisini kullanmasıyla yüzde 61.5 olarak belirlendi.
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılında yeniden değerleme oranı olan yüzde 122,9'du. Ancak halkın enflasyon karşısında alım gücünün düştüğü ve seçimlerin yaklaştığı bu ortamda beklenen oldu. Cumhurbaşkanı indirme yetkisini kullandı ve zam yüzde 61.5 olarak uygulamaya alındı.
KİM NE KADAR ÖDEYECEK?
2023 yılında 1-3 yaş aralığındaki araçlara uygunacak MTV tutarları kararla birlikte belli oldu.
Taşıtın değerine göre, motor gücü 1300 cc ve altında olan araçlarda MTV tutarı en düşük 2 bin 120 lira, en yüksek 2 bin 545 lira MTV ödemesi yapılacak.
Motor gücü 1300 ile 1600 cc arasında olan araçlarda MTV en düşük 3 bin 693 lira, en yüksek 4 bin 434 lira olacak.
Motor gücü 1600 ile 1800 cc arasındaki araçlardan en düşük 7 bin 178 lira, en yüksek 7 bin 834 lira MTV tahsil edilecek.
Motor gücü 1800 ile 2 bin cc arasındaki araçlarda ise uygulanacak MTV en düşük 11 bin 309 lira, en yüksek 12 bin 340 lira olacak.
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