Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

20 Aralık 2022 Salı, 12:28

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun iki toplantısı geride kalırken gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün yapılacak üçüncü toplantısında milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret belirlenecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun, bu toplantıda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlenmesi bekleniyor.

Öte yandan, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu saat 11.00'de asgari ücret gündemiyle toplandı. Basına kapalı toplantıda, son verilerin değerlendirileceği öğrenildi.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ankara kulislerinde 8 bin TL ile başlayan beklentinin üçüncü toplantı öncesi 9 bin TL’ye kadar yükseldiği konuşuluyor. Son tahminlere göre asgari ücretin 8 bin 500 lira ile 9 bin lira arasında olabileceği asgari ücret desteği artırılarak da işverenlerin desteğinin alınacağı yorumları yapılıyor. Ancak rakam konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği belirtiliyor.



