MUBI üyelik ücretlerine yüzde 45 zam
Çevrimiçi film izleme platformu MUBI, aylık abonelik ücretlerine yüzde 45 zamla 129 liraya yükseltti.
Dünya festivallerinde yarışan, ödül alan filmleri sinemaseverlerle buluşturan MUBI, en son abonelik ücretlerine eylülde zam yapmış ve aylık paketini 89 liraya çıkarmıştı.
Yeni zamla beraber aylık abonelik ücreti 129 liraya yükseldi.
Netflix de 10 gün önce Türkiye’deki abonelik fiyatlarına zam yapmış ve en düşük paketi 120 liraya yükselmişti.
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