'Squid Game' 2. sezonuyla Netflix'e geri dönüyor

Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:01

Güncelleme: 24.01.2024 - 10:01

Netflix'in büyük bir başarı elde eden dizisi "Squid Game" ikinci sezonuyla bu yıl geri dönüyor. Variety'nin haberine göre, bu bilgi Netflix tarafından platformun hissedarlarına duyuruldu. İlk bölümü iki yıldan uzun bir süre önce yayımlanan dizi, izleyicilerin Lee Jung-jae'nin canlandırdığı Seong Gi-hun'un hikayesinin devamını merakla beklediği bir süreçten geçmişti.

Dizi, Hwang Dong-hyuk tarafından yaratılmış olup ilk sezonunda finansal sıkıntılar içinde olan Seong Gi-hun'un, devasa bir ödülle dolu ölümcül bir oyunun parçası olmasını konu alıyordu. Oyuncular, sadece zekalarını ve becerilerini kullanarak değil, aynı zamanda diğer katılımcıları öldürerek hayatta kalmaya çalışıyordu.

İlk sezonun ardından "Squid Game" Netflix'in en popüler yapımlarından biri haline geldi ve dünya genelinde milyarlarca saat izlendi. İlk sezonunun çıkışından bu yana hayranlar, ikinci sezonun ne zaman geleceği konusundaki belirsizlikle başa çıkmaya çalışıyordu.

İlk bölümde Los Angeles'a gitmek üzere uçan Seong Gi-hun'un, yarışmaya alınan bir başka kişiyi keşfetmesi ve gizemli bir şekilde uyarılması, ikinci sezonun potansiyel olay örgüsüne dair ipuçları sunuyor. Wi Ha-joon ve Lee Byung-hun'un da yeni bölümlerde rollerine geri döneceği belirtiliyor.