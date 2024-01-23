David Fincher, Netflix ile anlaşmasını üç yıl daha uzattı

Yayınlanma: 23.01.2024 - 20:57

Güncelleme: 23.01.2024 - 20:57

Ünlü yönetmen David Fincher'ın Netflix ile olan anlaşması üç yıl daha uzatıldı. Fincher, son filmi "The Killer"ı Netflix üzerinden yayımladı ve bu uzatma ile birlikte önümüzdeki yıllarda da platform için yeni projelere imza atacak.

Fincher, Le Monde'a verdiği bir röportajda Netflix'in Hollywood'da film yapmak için en iyi yer olduğuna inandığını belirtti. Netflix'in endüstri standardını benimseyerek film yapımcılarına önemli bir platform sunduğunu ifade etti. Fincher, bu platform sayesinde hırslı projelerini hayata geçirebildiğini ve kendi yaratıcı özgürlüğünü koruyabildiğini dile getirdi.

Yönetmen, Netflix'in sunduğu esneklik ve destekle sinemaya dair yeni yollar keşfetmenin mümkün olduğunu düşündüğünü belirtti. Fincher, bu platformun sağladığı avantajlarla stüdyo sistemine kıyasla daha fazla "kalite kontrolüne" sahip olduklarını vurguladı.

Fincher'ın Netflix ile olan uzun soluklu işbirliği, "House of Cards", "Mindhunter", "Love, Death + Robots" gibi dizilerle başladı ve son olarak "Mank" ve "The Killer" gibi dikkat çeken filmlerle devam etti.